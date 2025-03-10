Van'da kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2-9 Mart'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 11 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda tabanca, 4 ton 438 litre temizlik maddesi, 1910 paket sigara, 97 tarihi eser, 60 şişe alkol, 35 elektronik sigara, 10 cep telefonu aksesuarı, tabanca, 10 tabanca fişeği, 6 kuru tabanca fişeği ve gaz tabancası ele geçirildi.
Gözaltına alınan 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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