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        Van'da 49 kilo 399 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Van'da düzenlenen operasyonlarda 49 kilo 399 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 11:14 Güncelleme: 10.03.2025 - 11:14
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        Van'da 49 kilo 399 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Van'da düzenlenen operasyonlarda 49 kilo 399 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2-9 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda 49 kilo 399 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek" suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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