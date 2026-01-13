Habertürk
        Van'da 1690 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Van'da 1690 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Van'ın Saray ilçesinde 1690 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        13.01.2026 - 10:41
        
        Van'ın Saray ilçesinde 1690 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapıköy mevkisinde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

        Kontrollerde, 1690 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

