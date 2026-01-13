Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 539 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 539 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kentte 90 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Hakkari

Hakkari'de akşamdan bu yana aralıklarla etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 160 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Belediye ile Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri de cadde ve yollarda kar temizleme çalışması yaptı.

- Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar ve tipiden dolayı kent genelinde 238 köy yolunda ulaşım sağlanamadığını belirtti.