DEM Parti'li Buldan: Bu çağrıya sımsıkı sarılacağız (2)

‘KADINLARIGÖREN BİR YARGI İSTİYORUZ’

Mitingde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise savaşın ve çatışmanın bu kadar yoğunlaştığı bir dönemde Abdullah Öcalan’ın tarihi bir çıkışa imza attığını söyledi. Hatimoğulları, “Bir yandan Türkiye'de Kürt sorunun barışçıl ve demokratik bir zeminde çözülmesi için mesajını vermiştir ve çağrısını gerçekleştirmiştir” dedi.

Türkiye'de son zamanlarda yargı sistemin tamamen erkeklerin lehine çalıştığını belirten Hatimoğulları, "Kadınları katleden erkekleri 3-5 sene hapishanede yatırıp ve daha sonra bırakan bir yargı. Yani erkek egemen yargı. Buna karşı hem Kürt hem de Türkiye kadın hareketi olarak adaletli, erkek egemenliğinden kurtulmuş, kadınları gören bir yargı istiyoruz” diye konuştu.