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        DEM Parti'li Buldan: Bu çağrıya sımsıkı sarılacağız (2)

        'KADINLARIGÖREN BİR YARGI İSTİYORUZ'Mitingde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise savaşın ve çatışmanın bu kadar yoğunlaştığı bir dönemde Abdullah Öcalan'ın tarihi bir çıkışa imza attığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 17:17 Güncelleme: 09.03.2025 - 17:20
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        DEM Parti'li Buldan: Bu çağrıya sımsıkı sarılacağız (2)
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        ‘KADINLARIGÖREN BİR YARGI İSTİYORUZ’

        Mitingde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise savaşın ve çatışmanın bu kadar yoğunlaştığı bir dönemde Abdullah Öcalan’ın tarihi bir çıkışa imza attığını söyledi. Hatimoğulları, “Bir yandan Türkiye'de Kürt sorunun barışçıl ve demokratik bir zeminde çözülmesi için mesajını vermiştir ve çağrısını gerçekleştirmiştir” dedi.

        Türkiye'de son zamanlarda yargı sistemin tamamen erkeklerin lehine çalıştığını belirten Hatimoğulları, "Kadınları katleden erkekleri 3-5 sene hapishanede yatırıp ve daha sonra bırakan bir yargı. Yani erkek egemen yargı. Buna karşı hem Kürt hem de Türkiye kadın hareketi olarak adaletli, erkek egemenliğinden kurtulmuş, kadınları gören bir yargı istiyoruz” diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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