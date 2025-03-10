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        Van'da 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı

        VAN'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 09:22 Güncelleme: 10.03.2025 - 09:25
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        Van'da 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı
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        VAN'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Son 1 haftada çeşitli adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 14 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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