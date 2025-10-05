Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van Kalesi'nde kayalıktan mağaraya düşen Alman turist hastaneye kaldırıldı

        Van Kalesi'nde kayalık alandan mağaraya düşen Alman turist, mahsur kaldığı yerden ekiplerce kurtarılarak hastaneye götürüldü.

        Giriş: 05.10.2025 - 17:50 Güncelleme: 05.10.2025 - 18:00
        Van Kalesi'nde kayalıktan mağaraya düşen Alman turist hastaneye kaldırıldı
        Van Kalesi'nde kayalık alandan mağaraya düşen Alman turist, mahsur kaldığı yerden ekiplerce kurtarılarak hastaneye götürüldü.

        Van İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, turistik gezi amacıyla Van Kalesi'ni ziyaret eden Alman turist, kayalık alanda kayarak mağaraya düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, ilk müdahalesi yapılan turisti mahsur kaldığı mağaradan çıkararak sedyeyle kaleden indirdi.

        Ambulansa alınan yaralı turist, hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

