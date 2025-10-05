Van Ferit Melen Havalimanının pistini yenileme çalışmalarında 300 personel çalışıyor

Pisti bakıma alındığı için uçuş trafiğine kapatılan Van Ferit Melen Havalimanının belirlenen tarihten önce açılması için 300 personelle çalışma yürütülüyor.

Havalimanının 2 bin 750 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki pisti, yoğun trafik sonucu yaşanan aşınmadan dolayı bakıma alındı.

Bu nedenle 5 Eylül'de uçuşlara kapatılan havalimanında, pistin bakıma alınan ana bölümündeki asfalt tamamen kaldırılarak yenileme çalışması başlatıldı.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, pistin yenilendiği bölgede incelemelerde bulundu, Havalimanı Müdürü Hakan Şehribanoğlu ve firma yetkililerinden bilgi aldı.

Türkmenoğlu, havalimanına uçuşların tadilat nedeniyle 1 Mayıs-5 Eylül arasında sınırlı tarifeyle gerçekleştirildiğini söyledi.

Havalimanın 5 Eylül'de ise geçici olarak uçuşlara kapandığını belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Havalimanımızda, şehrimize daha uzun yıllar hizmet sunması için iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Yoğun bir çalışma var. 5 Aralık'tan önce açmayı planlıyoruz. 2 bin 750 metre uzunluğunda 45 metre genişliğindeki pistimiz standartlara uygun bir şekilde yenileniyor. Havalimanımızda aynı zamanda peyzaj ve otopark yenileme çalışmaları da yapılıyor. Havalimanının ilimiz için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Hava yolumuzun bir an önce açılması gerekiyor. Yüklenici firmadan çalışmalarını 5 Aralık'tan önce tamamlamasını istiyoruz. Çalışmalar üç vardiya şeklinde, 300 personel ve 60 iş makinasıyla devam ediyor. Asfalt dökülüyor. Kablo hattı döşeniyor. Çok titiz bir çalışma yapılıyor. Destek veren herkese teşekkür ederim."