Van'da çocuklar camilerde düzenlenen etkinlikle eğlenceli vakit geçirdi

Van'ın Muradiye ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi.

Türk Kızılay şubesi gönüllüleri ile imamların işbirliğiyle Keçikıran ve Ünseli mahallelerindeki camilerde çocuklar, kurulan seyyar atlı karıncaya binerek keyifli zaman geçirdi.

Pamuk şeker ikram edilen etkinlikte çocuklar, cami avlusunda de ip atlayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Türk Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, hafta dolayısıyla söz konusu mahallelerde çocuklarla bir araya geldiklerini söyledi.

Cami avlusunda çocuklara pamuk şeker dağıttıklarını belirten Yay, "Bir yandan da atlı karıncayla sevinçlerine, mutluluklarına hep birlikte ortak oluyoruz. Yaklaşık bir aydır tüm köylerimizde, mahallelerimizde, camilerimizde etkinliklerimiz devam ediyor. Buradaki amacımız çocuklarımıza camileri sevdirmek ve kaynaştırmaktır." dedi.

İmam Ahmet Aslan, çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Bu şekilde çocuklarımızın İslam'a, İslam dinine inşallah kalplerini ısındırmış olacağız Allah'ın izniyle. Camiler sadece ibadet yeri değil, sadece namaz kılınan bir yer değil. Camiler aynı zamanda Peygamber Efendimizin şahsının yaptığı gibi böyle güzel etkinliklerin yapılabileceği mekanlardır. Bu şekilde çocukları biz camiye inşallah alıştırmış olacağız." ifadelerini kullandı.