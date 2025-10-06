Habertürk
        Van Haberleri

        Van'da çocuklar camilerde düzenlenen etkinlikle eğlenceli vakit geçirdi

        Van'ın Muradiye ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 11:02 Güncelleme: 06.10.2025 - 11:12
        
        Van'ın Muradiye ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi.

        Türk Kızılay şubesi gönüllüleri ile imamların işbirliğiyle Keçikıran ve Ünseli mahallelerindeki camilerde çocuklar, kurulan seyyar atlı karıncaya binerek keyifli zaman geçirdi.

        Pamuk şeker ikram edilen etkinlikte çocuklar, cami avlusunda de ip atlayarak eğlenceli vakit geçirdi.

        Türk Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, hafta dolayısıyla söz konusu mahallelerde çocuklarla bir araya geldiklerini söyledi.

        Cami avlusunda çocuklara pamuk şeker dağıttıklarını belirten Yay, "Bir yandan da atlı karıncayla sevinçlerine, mutluluklarına hep birlikte ortak oluyoruz. Yaklaşık bir aydır tüm köylerimizde, mahallelerimizde, camilerimizde etkinliklerimiz devam ediyor. Buradaki amacımız çocuklarımıza camileri sevdirmek ve kaynaştırmaktır." dedi.

        İmam Ahmet Aslan, çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Bu şekilde çocuklarımızın İslam'a, İslam dinine inşallah kalplerini ısındırmış olacağız Allah'ın izniyle. Camiler sadece ibadet yeri değil, sadece namaz kılınan bir yer değil. Camiler aynı zamanda Peygamber Efendimizin şahsının yaptığı gibi böyle güzel etkinliklerin yapılabileceği mekanlardır. Bu şekilde çocukları biz camiye inşallah alıştırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

        Çocuklardan Ammer Demir de ilk kez atlı karıncaya bindiğini ifade ederek, "Arkadaşlarımızla çok eğlendik, çok güzel geçti. Ağabeylerimize ve ablalarımıza çok çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz Kızılay'a." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

