        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da 67 kilo uyuşturucu ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 20:51 Güncelleme: 05.10.2025 - 20:51
        Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 39 kilogram sentetik uyuşturucu ile 28 kilogram esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetleriyle mücadele çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda Kovalıpınar Mahallesi mevkisinde düzenlenen operasyonda, 39 kilogram sentetik uyuşturucu ile 28 kilogram esrar ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

