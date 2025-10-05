Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da uyuşturucu hapla yakalanan İran uyruklu şüpheli tutuklandı

        Van'ın Başkale ilçesinde 160 sentetik uyuşturucu hapla yakalanan İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 15:33 Güncelleme: 05.10.2025 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da uyuşturucu hapla yakalanan İran uyruklu şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'ın Başkale ilçesinde 160 sentetik uyuşturucu hapla yakalanan İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede şüpheli bir kişiyi durdurdu.

        Şüphelinin yapılan üst aramasında 160 sentetik uyuşturucu hap bulundu.

        Gözaltına alınan İran uyruklu B.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!

        Benzer Haberler

        Van Ferit Melen Havalimanının pistini yenileme çalışmalarında 300 personel...
        Van Ferit Melen Havalimanının pistini yenileme çalışmalarında 300 personel...
        Garibin Tepe'de bulunan surlar arkeologları heyecanlandırdı
        Garibin Tepe'de bulunan surlar arkeologları heyecanlandırdı
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Van'da konuştu:
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Van'da konuştu:
        Van'da "NASA Uzay Uygulamaları Yarışması" başladı
        Van'da "NASA Uzay Uygulamaları Yarışması" başladı
        Van'da "İŞKUR Öğrenci Programı" kapsamında 1667 öğrenci istihdam edilecek
        Van'da "İŞKUR Öğrenci Programı" kapsamında 1667 öğrenci istihdam edilecek
        Van'da "Mezun Akademi-Kariyer Buluşmaları" etkinliği düzenlendi
        Van'da "Mezun Akademi-Kariyer Buluşmaları" etkinliği düzenlendi