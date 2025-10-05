Van'da uyuşturucu hapla yakalanan İran uyruklu şüpheli tutuklandı
Van'ın Başkale ilçesinde 160 sentetik uyuşturucu hapla yakalanan İran uyruklu şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede şüpheli bir kişiyi durdurdu.
Şüphelinin yapılan üst aramasında 160 sentetik uyuşturucu hap bulundu.
Gözaltına alınan İran uyruklu B.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
