Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de öğrenciler, ilk ara tatilin ardından dersbaşı yaptı.

Van'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin sona ermesiyle öğrenciler okulların yolunu tuttu.

İpekyolu ilçesinde sabah saatlerinde TEV-İfakat Yavuz Ortaokulu'na giden öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluştu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çocuklar sınıflarına alındı.

- Muş

Muş'ta 2025–2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin sona ermesiyle öğrenciler yeniden dersbaşı yaptı.

Kent merkezindeki Türk Telekom İlkokulu/Ortaokulunda ilk ders zilinin çalmasıyla öğrenciler öğretmenleri eşliğinde sınıflarına geçti.

Okul Müdürü Bedrettin Can da sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet etti, yeni dönemin verimli geçmesi temennisinde bulundu.

- Bitlis

Bitlis ve ilçelerinde yaklaşık 98 bin öğrenci ve 5 bin 440 öğretmen, ilk ara tatilinin ardından dersbaşı yaptı.

Ara tatilin ardından arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın sevincini yaşayan öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflarına alındı.