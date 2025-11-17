Habertürk
Habertürk
        Van Haberleri

        Van'da kırsal mahalle yollarında asfalt çalışmaları sürüyor

        Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde başlattığı asfalt çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 13:20 Güncelleme: 17.11.2025 - 13:20
        Van'da kırsal mahalle yollarında asfalt çalışmaları sürüyor
        Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, şehir genelindeki ulaşım altyapısının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, Muradiye ilçesine bağlı Sürüyolu Mahallesi'nde 8 kilometre, Başkale ilçesine bağlı Güroluk Mahallesi'nde 1,5 kilometre, Gürpınar ilçesindeki Doluçıkın Mahallesi'nde 5 kilometre ve Bahçesaray ilçesindeki hastane yolunda ise 400 metrelik yolda çalışmalar tamamlandı.

        Mahalle sakinleri, çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

