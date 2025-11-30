GÜNCELLEME 3 - Van'da baraja düşen otomobildeki üçüncü kişinin de cansız bedenine ulaşıldı

Van'ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkarak baraja düşen otomobildeki üçüncü kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Van-Hakkari kara yolunda kontrolden çıkan otomobil Zernek Barajı'na düştü.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma personeli ve polisler bölgede güvenlik önlemi aldı, AFAD ve dalgıç ekipleri hem botla hem de barajın derinliklerinde ROV (su altı görüntüleme) cihazından yararlanarak arama çalışması başlattı.

Yürütülen çalışma sonucu Rojhat Durğun ve Cihat Durna'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Ekipler, devam ettikleri çalışmada Furkan Berat Özdemir'in cenazesine de ulaştı.

Cenazeler, yapılan incelemenin ardından ambulanslarla Gürpınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Otomobilin baraja düştüğü an, alabalık tesisinin güvenlik kamerasına yansıdı.