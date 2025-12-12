Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da kar etkili oldu

        Van'ın yüksek kesimlerinde ve Başkale ilçesinde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 22:27 Güncelleme: 12.12.2025 - 22:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da kar etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'ın yüksek kesimlerinde ve Başkale ilçesinde kar etkili oldu.

        Kentte dünden bu yana etkili olan soğuk hava, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

        Kentin yüksek kesimlerinde kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.

        Başkale ilçesi de kar yağışıyla beyaza büründü.

        Görüş mesafesinin düştüğü ilçede vatandaşlar, evlerinin önünde biriken karı temizledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ukrayna'da Türk şirketine ait gemi hasar gördü
        Ukrayna'da Türk şirketine ait gemi hasar gördü
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        Zelenskiy Kupyansk'a gitti
        Zelenskiy Kupyansk'a gitti
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        Türk Savunma Sanayii'nin 2025 karnesi
        Türk Savunma Sanayii'nin 2025 karnesi
        12 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        12 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın

        Benzer Haberler

        Başkale'de kar yağışı etkili oldu
        Başkale'de kar yağışı etkili oldu
        Van'da Kurubaş Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve sis etkili oldu
        Van'da Kurubaş Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve sis etkili oldu
        Van'da "Denetimli Serbestlik ve Aile" konulu panel düzenlendi
        Van'da "Denetimli Serbestlik ve Aile" konulu panel düzenlendi
        Van'da 3 hastane "Anne-Bebek Dostu Hastane" unvanı aldı
        Van'da 3 hastane "Anne-Bebek Dostu Hastane" unvanı aldı
        Van'da 8 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Van'da 8 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Van TSO'da 'Hakemler Eğitimi Sertifika Töreni' düzenlendi
        Van TSO'da 'Hakemler Eğitimi Sertifika Töreni' düzenlendi