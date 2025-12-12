Van'da kar etkili oldu
Van'ın yüksek kesimlerinde ve Başkale ilçesinde kar etkili oldu.
Kentte dünden bu yana etkili olan soğuk hava, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Kentin yüksek kesimlerinde kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.
Başkale ilçesi de kar yağışıyla beyaza büründü.
Görüş mesafesinin düştüğü ilçede vatandaşlar, evlerinin önünde biriken karı temizledi.
