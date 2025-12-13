Bakan Uraloğlu, "Van Çevre Yolu Birinci ve Üçüncü Kesimleri Açılış Töreni"nde konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimizi sürdürüyoruz." dedi.

AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Edremit ilçesine geçen Uraloğlu, çevre yoluna bağlantının sağlandığı köprülü kavşakta düzenlenen "Van Çevre Yolu Birinci ve Üçüncü Kesimleri Açılış Töreni"ne katıldı.

Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, Van Çevre Yolu'nun birinci ve üçüncü etaplarının açılış töreni vesilesiyle Van'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Van'ın doğal ve tarihi zenginlikleriyle dünyanın en eski yaşam alanları arasında yer aldığını belirten Uraloğlu, İpek Yolu'nun kadim duraklarından biri olan kentin, ülkenin İran'a, Türk Cumhuriyetlerine ve Uzak Doğu'ya açılan önemli kapılarından biri olduğunu söyledi.

Bu nedenle Van'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetlerinin nezdinde çok ayrı bir yerinin bulunduğunu vurgulayan Uraloğlu, "İlimizin sosyoekonomik faaliyetlerini geliştirmek ve tarih boyunca taşıdığı büyük stratejik önemi pekiştirmek için önemli ulaşım ve altyapı yatırımlarını hayata geçiyoruz. Van'ın kadim tarihini, topraklarının bereketini Türkiye'nin geleceğine taşıyoruz. Aziz milletimizin ortaya koyduğu ve yürekten sahiplendiği bir gerçekle her zamanki gibi yaparsa AK Parti yapar diyoruz." diye konuştu.

- "Merkezdeki trafik yoğunluğunu büyük ölçüde rahatlattık" Yoğun şehir içi, bölgesel ve uluslararası trafik yüküne sahip Van'ın en önemli ihtiyaçlarından birinin de şehir merkezini transit trafikten arındıracak yüksek standartlı bir çevre yolu olduğunu anlatan Uraloğlu, şöyle devam etti: "Bu kapsamda Edremit'ten başlayıp Van şehir merkezinin doğusundan geçerek Erciş yoluna uzanan 41 kilometre uzunluğundaki Van Çevre Yolu'nu projelendirmiştik. Proje bünyesinde 8 köprülü kavşak yer alan projemizi bitümlü sıcak karışık kaplamalı 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere 6 şeritli bölünmüş yol standardında tasarlamıştık. Bugün çevre yolumuzun Edremit Kavşağı ile Kurubaş Kavşağı arasında kalan 10 kilometrelik birinci kesimini ve Özalp Kavşağı ile Erciş Kavşağı arasında kalan 18 kilometrelik üçüncü kesimi olmak üzere toplam 28 kilometresini hizmete açmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Bu kesimleri tamamlayıp şehir içinden geçen transit trafiği şehir dışına alarak merkezdeki trafik yoğunluğunu büyük ölçüde rahatlatmış olacağız. Kuzey-güney ve doğu-batı aksında Anadolu'nun dört bir yanından gelen uluslararası transit trafiğinde Gürbulak, Kapıköy, Esendere, Umurlu ve Üzümlü sınır kapılarına yüksek standartlı bir şekilde bağlanmasını sağlamış oluyoruz."

- "Yıllık 2 milyar 700 milyon lira tasarruf edeceğiz" Van Çevre Yolu'nun kalan 13 kilometrelik kısmını gelecek yılın sonuna gelmeden bitirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Uraloğlu, "Mevcut güzergahta yaklaşık 75 dakika olan geçiş süresini 20-25 dakikaya düşürmüş olacağız. Bir kardeşimiz girdiğinde yasal sınırlarına riayet ederek 20, bilemediniz 25 dakikada Van'ın diğer ucundan çıkmış olacak. Böylece zamandan 2 milyar 400 milyon lira, akaryakıttan ise 300 milyon lira olmak üzere toplam 2 milyar 700 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Buraya yaptığımız yatırımı 4 yılda geri dönüştürmüş olacağız. Bu anlamda ne kadar faydalı bir iş yaptığımızı rakamlarla sizin bilginize sunuyorum. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 15 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlıyoruz." dedi. Van'ın hızla gelişen sosyoekonomik yapısına bağlı olarak artan şehir içi ve şehirler arası ulaşım ihtiyacını karşılayacak yatırımların büyük önem taşıdığının altını çizen Uraloğlu, bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002'den bu yana kentin ulaşım ve iletişim altyapısı için 80 milyar lira yatırım yaptıkları bilgisini verdi.

Kentte 36 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 613 kilometreye çıkardıklarını ifade eden Uraloğlu, şöyle konuştu: "Yollarında hiç bitümlü karışım kaplama yani sıcak asfalt yoktu, onu da 400 kilometreye çıkardık. Van Edremit-Gevaş-Bitlis, Erciş-Patnos, Van-Güzelsu, Erciş-Muradiye, Van-Özalp-Saray-Kapıköy gibi önemli projeleri bölünmüş yol haline getirdik. Van'ı İran'a bağlayan Gürbulak Sınır Kapısı'na ulaşım sağlaması bakımından önem arz eden Van-Muradiye-Çaldıran yolunu da bu yıl başarıyla tamamladık. Karla mücadelenin en çetin geçtiği 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde yolculuğu çok daha güvenli ve konforlu hale getirdik. Bu yatırımla hem uluslararası ticaretimize hız kattık hem de bölge insanımızın kış şartlarındaki ulaşım çilesini ortadan kaldırdık. Hoşap, Şeytan, Kırmızı, Bend-i Mahi ve Kelekom tarihi köprülerinin restorasyonunu da Karayolları Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla bitirerek tarihimize önemli bir katkı sağladık. Geçen yıl kasım ayında Güzeldere Tüneli'ni bitirerek hizmete açmıştık. Güzeldere Tüneli'mizden hizmete açıldığı günden bu güne 1 milyon 330 bin aracımız geçiş yaptı. Bugün itibarıyla da Van Çevre Yolu'nun kalan 13 kilometrelik kesimi ile Adilcevaz-Erciş, Edremit-Kuskunkıran, Van-Özalp-Kapıköy yolları gibi 15 kara yolu projesinde çalışmalara devam ediyoruz."

- "Havalimanımızı geleceğin ihtiyaçlarına hazır, modern bir havalimanına dönüştürdük" Van'daki yatırımlarının sadece kara yoluyla sınırlı olmadığını, Van Gölü'nün kente daha fazla ekonomik katkısı olması için de çalışmalar yaptıklarını belirten Uraloğlu, "Van Gölü üzerindeki ulaşım ve Tatvan-Van arasındaki demir yolu bağlantısı da TCDD tarafından işletilen ve 1971-1976 yılları arasında imal edilen 4 feribot ile yapılmaktaydı. Sultan Alparslan ve İdris-i Bitlisi feribotlarını kullanıma alarak her biri 50 vagon kapasiteli yeni 2 adet feribotla günde 10 bin 500 ton yük taşıyarak, yük taşıma kapasitesini 7 kat arttırdık. Feribotları yeniledik. 5 saat süren Tatvan-Van arasındaki seyir süresini de yaklaşık 3,5 saate düşürdük. Havalimanımızı geleceğin ihtiyaçlarına hazır, modern bir havalimanına dönüştürdük. Mevcut 2 bin 750 metre uzunluğundaki pistimizi tamamen yeniledik. 2 bin 150 metre uzunluğunda yepyeni bir paralel taksi yolunu hayata geçirdik. Pist ile paralel taksi yolunu birbirine bağlayan 5 adet hızlı çıkış taksi yolunu da bitirmiş olduk. Mevcut pist, mevcut taksi yolları, dönüş cepleri ve apronun elektrik imalatını ve ışıklandırmaları komple yeniledik. Bugün, havalimanımızdan İstanbul, Sabiha Gökçen, Esenboğa, İzmir, Çukurova ve Antalya havalimanları olmak üzere 6 havalimanına haftalık 176 uçuş operasyonunu gerçekleşiyoruz. İnanıyorum ki 2026'dan itibaren Van Ferit Melen Havalimanı, hem yolcu sayısında hem de hizmet kalitesinde yepyeni rekorlara imza atacak." ifadelerini kullandı.

Van Çevre Yolu'nun tamamlanan etaplarının da kente yapılan yatırımların en önemli halkalarından biri olduğunu söyleyen Uraloğlu, "Bu yol, Van'ın ticaretine, turizmine, ekonomisine ve günlük yaşamına büyük katkı sağlayacak, şehrimizi bölgenin lojistik merkezi konumunu daha da güçlendirecek. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimizi sürdürüyoruz. Van'ımızın ihtiyaçlarını karşılayacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz." dedi. - "Ekonomik ve sosyal dönüşüme önemli katkı sağlayacak" Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ise çevre yolu çalışmasının önemine değinerek, "Van'ın ekonomik ve sosyal yaşamı için önemli bir yol. Ekonomik ve sosyal dönüşüme önemli katkı sağlayacak. Sahil yolunu da yaptık. Van'ın küçük gerdanlığı oldu. Bu proje de Van Gölü'nün büyük gerdanlığı oldu. Kentte önemli yatırımlar yapılıyor. Yaşamın her alanında birlik ve beraberlik içinde şehri imar ediyoruz." değerlendirmesini paylaştı.

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de şehirleri büyüme eğilimlerine doğru yönetmek, artan araç trafiğini dengeli bir biçimde dağıtmak ve şehir içindeki yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla inşa edilen çevre yollarının, ulaşım sisteminin en kritik bileşenleri arasında yer aldığını dile getirdi. Van Çevre Yolu'nun kentin artan nüfusunun, şehir içi hareketliliğinin ve uluslararası ulaşım yükünün dikkate alınarak projelendirildiğini ifade eden Gülşen, şunları kaydetti: "Edremit'ten başlayarak şehrin doğusundan Erciş yoluna ulaşan bu modern aksın ilk aşamada tamamlanan birinci ve üçüncü kesimi trafiğe açılmaktadır. Bu kesimlerin hizmete alınmasıyla şehir merkezindeki yoğunluğun önemli ölçüde azalması için alternatif oluşturulurken şehir içi trafiğinin rahatlaması, ulaşımın daha hızlı, güvenli ve konforlu bir hale gelmesi sağlanmıştır. Van'ın ulaşımında yeni bir omurga oluşturulmuştur. Van'da hizmete sunduğumuz bu proje bugün için olduğu kadar gelecekte artacak ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak vizyonla planlanmış, şehrimizin büyüme aksını düzenleyecek şekilde tasarlanmıştır."