        Van Haberleri

        Van ve Hakkari'de ulaşımın sağlanamadığı 172 yerleşim yerinden 158'inin yolu açıldı

        Van ve Hakkari'de kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 172 yerleşim yerinden 158'inin yolu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 11:44 Güncelleme: 14.12.2025 - 11:44
        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte iki gün önce etkili olan kardan dolayı kapanan Bahçesaray, Çatak, Gürpınar, İpekyolu ve Saray ilçelerindeki 102 mahalle ve mezra yolunda çalışma yürütüldü.

        Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çabası sonucu 88 yerleşim yerine ulaşım sağlandı.

        Ekipler, kapalı olan 14 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Hakkari

        Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kentte önceki gün etkili olan kar nedeniyle kapanan 70 köy ve mezraya ulaşılması için çalışma başlattı.

        Zorlu bölgelerde yapılan çalışma sonucu tüm yolları açan ekipler, bazı güzergahlarda yol genişletme çalışması yürüttü.

        Belediye ekipleri de bazı caddelerde tuzlama yaptı.

