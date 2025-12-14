İmaj Altyapı Vanspor - Eminevim Ümraniyespor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Eminevim Ümraniyespor'a 1-0 yenilen İmaj Altyapı Vanspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, herkesten sabır ve destek beklediğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Korkmaz, takımın kendinden önceki teknik direktörü Hakan Kutlu ve yardımcılarına teşekkür etti.

Korkmaz, takımın yarısının sakat olduğunu, köklü bir formasyon değişikliğine rağmen oyuncuların saha içinde olumlu tepki verdi verdiğini söyledi. Takımın cesur ve yürekli oynadığını ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:

"Maçın ilk yarısında çok daha başarılıydık. İkinci yarısında da yine oyun üretmeye çalışan taraftık. Bu kadar hızlı ve farklı oyun anlayışına tepki veren futbolcuları tekrardan tebrik ediyorum. Şu an içinde bulunduğumuz durum insanları daha fazla umutsuzluğa itebilir. İki maç kaldı. Bu oyun anlayışının üzerine daha da kuvvetlenerek hem kadro hem de oyun anlamında daha güzel günler yaşayacağız. Herkesten destek ve sabır bekliyorum."