        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 18:05 Güncelleme: 14.12.2025 - 18:05
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Stat:VanAtatürk

        Hakemler: Burak Olcar, Ömer Tevfik Özkoç, Güner Mumcu Taştan

        İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Medeni Bingöl (Dk. 82 Güvenç Usta), Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Oulare, Traore, Mehmet Özcan, Jevsenak, Hasan Bilal (Dk. 62 Mehmet Maniş), Jefferson (Dk. 82 Erdem Seçgin), Emir Bars (Dk. 59 Vlachomitros), Cedric

        Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Kosoko (Dk. 74 Oğuz Yıldırım), Burak Öksüz, Glumac, Serkan Göksu, Djokanovic, Bardhi (Dk. 74 Kubilay Aktaş), Atalay Babacan (Dk. 59 Ali Turap Bülbül), Talha Bartu Özdemir (Dk.64 Yusuf Deniz Şaş), Barış Ekincier, Batuhan Çelik

        Gol: Dk. 78 Djokanovic (Eminevim Ümraniyespor)

        Sarı kart: Dk. 90 Cihan Topaloğlu (Eminevim Ümraniyespor)

        VAN

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

