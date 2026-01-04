Habertürk
        Van Haberleri

        Vanspor, Batuhan İşçiler'i kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor, savunma oyuncusu Batuhan İşçiler'i transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        04.01.2026 - 14:27
        Vanspor, Batuhan İşçiler'i kadrosuna kattı
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor, savunma oyuncusu Batuhan İşçiler'i transfer etti.

        Kulüptan yapılan açıklamada, sol bek ve sol stoper mevkilerinde görev yapan 30 yaşındaki futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Yeni transferimizin kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, Batuhan İşçiler'e kırmızı-siyah formamız altında başarılar diliyoruz. Anlaşmanın kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

