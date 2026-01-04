Vanspor, Batuhan İşçiler'i kadrosuna kattı

Kulüptan yapılan açıklamada, sol bek ve sol stoper mevkilerinde görev yapan 30 yaşındaki futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

