Van'da kaçak avlanan kişiye 81 bin 441 lira ceza kesildi
Van'ın Erciş ilçesinde kaçak avlanan kişiye 81 bin 441 lira ceza uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.
İlçenin Çakırbey Mahallesi yakınlarında devriye gezen ekipler, şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları aramada, ruhsatsız av tüfeği ve kaçak avlanmış 12 kınalı keklik ele geçirdi.
Şüpheli M.S'ye 81 bin 441 lira ceza uygulandı.
