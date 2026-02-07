Habertürk
        Van ve Muş'ta 68 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Van ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 68 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

        07.02.2026 - 11:57
        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 5 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kapalı yolların açılması için karla mücadele ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

        - Muş

        Kentte gece etkili olan kar nedeniyle 63 köye ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

        İl Özel İdaresi Genel Sekteri Şeyhmus Yentür, ulaşımın aksamaması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

        Bazı köy yollarının ulaşıma açıldığını belirten Yentür, "Kapalı bulunan güzergahlarda yolların açılması için gayret gösteriyoruz. Kar yağışı ve fırtına nedeniyle kapanan 63 köy yolunu en kısa zamanda ulaşıma açacağız." dedi.

        - Hakkari

        Kentte sabah hafif kar yağışı ve sis etkili oldu.

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kapanan 1 köy ve mezra yolu, ekiplerin çabaları sonucu açıldı.

        Derecik ilçesinde de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

        İlçede ve dağ eteklerinde etkisini artıran sis dron ile görüntülendi.

