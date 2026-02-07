Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        ASKON Van Şube Başkanı Çiçekel'den AFAD'a ziyaret

        Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Van Şube Başkanı Osman Çiçekel, AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 10:46 Güncelleme: 07.02.2026 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        ASKON Van Şube Başkanı Çiçekel'den AFAD'a ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Van Şube Başkanı Osman Çiçekel, AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş'ı ziyaret etti.

        Ziyarette, afet ve acil durumlarda yürütülecek işbirliği çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Çiçekel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin herkesin yüreğinde derin izler bıraktığını söyledi.

        11 ili etkileyen depremin acısını yüreğinde hissettiğini belirten Çiçekel, şunları kaydetti:


        "Bu tür acıların bir daha yaşanmaması için afetlere karşı hazırlığın, bilimin ve sorumluluğun hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguluyoruz. Dayanışmanın gücüyle yaraları sarmaya çalıştığımız bu süreçte, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine ve milletimize sabır diliyoruz. Ülkemizin en tecrübeli AFAD ekiplerinden olan Van müdürlüğümüze ve ekibine başarılarından dolayı teşekkür ederiz. Daha güvenli bir gelecek için sorumluluk almaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Kuyumcuyu yaralayıp 1 kilo altını çaldılar!
        Kuyumcuyu yaralayıp 1 kilo altını çaldılar!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Erzurum'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
        Erzurum'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
        15 kent için "sarı" alarm verildi! 7 bölgede yağış var!
        15 kent için "sarı" alarm verildi! 7 bölgede yağış var!
        İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Beşiktaş, Devis Vasquez transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Devis Vasquez transferini açıkladı!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü

        Benzer Haberler

        Çaldıran'da odunluk yangını
        Çaldıran'da odunluk yangını
        Başkale'de kurtlar köpeği parçaladı
        Başkale'de kurtlar köpeği parçaladı
        Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 2 metreyi geçti
        Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 2 metreyi geçti
        Deprem şehitleri Özalp'ta anıldı
        Deprem şehitleri Özalp'ta anıldı
        Sanatçı Hülya Koçyiğit, Akdamar Adası'nı gezdi
        Sanatçı Hülya Koçyiğit, Akdamar Adası'nı gezdi
        Van'da trafik kazası: 1 yaralı
        Van'da trafik kazası: 1 yaralı