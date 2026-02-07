ASKON Van Şube Başkanı Çiçekel'den AFAD'a ziyaret
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Van Şube Başkanı Osman Çiçekel, AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş'ı ziyaret etti.
Ziyarette, afet ve acil durumlarda yürütülecek işbirliği çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Çiçekel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin herkesin yüreğinde derin izler bıraktığını söyledi.
11 ili etkileyen depremin acısını yüreğinde hissettiğini belirten Çiçekel, şunları kaydetti:
"Bu tür acıların bir daha yaşanmaması için afetlere karşı hazırlığın, bilimin ve sorumluluğun hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguluyoruz. Dayanışmanın gücüyle yaraları sarmaya çalıştığımız bu süreçte, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine ve milletimize sabır diliyoruz. Ülkemizin en tecrübeli AFAD ekiplerinden olan Van müdürlüğümüze ve ekibine başarılarından dolayı teşekkür ederiz. Daha güvenli bir gelecek için sorumluluk almaya devam edeceğiz."
