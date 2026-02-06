Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Sanatçı Hülya Koçyiğit, Akdamar Adası'nı gezdi

        Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, Van'da Akdamar Adası'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 19:13 Güncelleme: 06.02.2026 - 19:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanatçı Hülya Koçyiğit, Akdamar Adası'nı gezdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, Van'da Akdamar Adası'nı ziyaret etti.

        Koçyiğit, Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesince yarın düzenlenecek "Sinema ve Aile" konulu söyleşiye katılmak üzere Van'a geldi.

        Programı kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Selma Biçek ve beraberindekilerle Gevaş ilçesine giden Koçyiğit, tekne ile Akdamar Adası'na geçti.

        Yolculuk sırasında bir süreliğine teknenin dümenine geçen Koçyiğit, adayı ziyaret edenlerin ilgisiyle karşılaştı.

        Yanına gelen hayranlarıyla sohbet eden, fotoğraf çektiren Koçyiğit, daha sonra adadaki Akdamar Kilisesi'ni ziyaret etti.

        Kilise hakkında görevlilerden bilgi alan Koçyiğit, basın mensuplarına, Akdamar Adası'na ilk kez geldiğini ve hayran kaldığını söyledi.

        Van'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Koçyiğit, şunları kaydetti:

        "Muhteşem Van manzarasını seyrediyorum. Gerçekten iyi ki geldim diyorum, çok mutluyum. Yaklaşık 8-10 yıl önce gelmiştim. Göl kenarında Van kahvaltısı yapmıştık, tadı halen damağımda. İnşallah bu sefer de nasip olur. Türkiye insanı denince ilk akla gelen ailemizdir. Ailenin değerini unutturmamak, aile olmayı başarabilmek için kadın, erkek, ebeveyn olarak üzerimize düşen görevleri hatırlamamız gerekiyor. İnşallah Vanlılarla gerçekleştireceğimiz söyleşide bu konuları sinema kariyerimden örneklerle paylaşacağım."

        Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde birçok şehirde film çektiğini ancak Van'da çekim yapma fırsatı bulamadığını anlatan Koçyiğit, Van'ın doğasıyla mutlaka görülmesi gereken bir şehir olduğunu vurguladı.

        Akdamar Adası'nı ziyaret edenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştığını ifade eden Koçyiğit, "Eskiden turizm denince deniz ve güneş akla gelirdi. Günümüzde kültür turizmi öne çıkıyor. Tarihini bilmeyen bir toplum geleceğini kuramaz. Anadolu toprakları kültürel zenginliğiyle bizleri daha da güçlendiriyor." diye konuştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Araç muayene istasyonunda dehşet! Polis memuru hayatını kaybetti!
        Araç muayene istasyonunda dehşet! Polis memuru hayatını kaybetti!
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Beşiktaş, Devis Vasquez'in geliş saatini açıkladı!
        Beşiktaş, Devis Vasquez'in geliş saatini açıkladı!
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Amir Murillo, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Amir Murillo, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi

        Benzer Haberler

        Van'da trafik kazası: 1 yaralı
        Van'da trafik kazası: 1 yaralı
        Erciş'te şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Erciş'te şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Dr. Akgül: "Kanser erken tanıyla kontrol altına alınabilen bir hastalık" Ka...
        Dr. Akgül: "Kanser erken tanıyla kontrol altına alınabilen bir hastalık" Ka...
        Van'da çatı yangını
        Van'da çatı yangını
        Düzce'den Van'a kardeşlik eli 1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği'nden "Soğuğa...
        Düzce'den Van'a kardeşlik eli 1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği'nden "Soğuğa...
        Van'da arazide 1 kilo 978 gram kubar esrar ele geçirildi
        Van'da arazide 1 kilo 978 gram kubar esrar ele geçirildi