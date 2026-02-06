Erciş'te şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Van'ın Erciş ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Van'ın Erciş ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Erciş-Van kara yolunun Kuzluca mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 23 AEG 37 plakalı tır, yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralan sürücü Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.