        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Erciş'te şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Van'ın Erciş ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 17:15 Güncelleme: 06.02.2026 - 17:19
        Erciş'te şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Van'ın Erciş ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Erciş-Van kara yolunun Kuzluca mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 23 AEG 37 plakalı tır, yoldan çıkarak devrildi.


        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralan sürücü Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

