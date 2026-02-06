Habertürk
        Van'da 1 kilo 978 gram esrar ele geçirildi

        Van'ın Çaldıran ilçesinde 1 kilo 978 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 12:18 Güncelleme: 06.02.2026 - 12:18
        Van'ın Çaldıran ilçesinde 1 kilo 978 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.


        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda, ilçenin Beydağı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda bir adreste 1 kilo 978 gram esrar ele geçirildi, şüpheli İ.A. gözaltına alındı.

        Kalkandelen Mahallesi'nde yürütülen operasyonda ise 200 parça gümrük kaçağı kıyafet ele geçiren ekipler, C.Y. ve T.Ü. hakkında adli işlem uyguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

