        Van Haberleri

        Van'da yüzeyi buz tutan Zernek Barajı dron ile görüntülendi

        Van'ın Gürpınar ilçesinde soğuk hava nedeniyle yüzeyi tamamen buz tutan Zernek Barajı dron ile görüntülendi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 09:12 Güncelleme: 06.02.2026 - 09:12
        Van'da yüzeyi buz tutan Zernek Barajı dron ile görüntülendi
        Van'ın Gürpınar ilçesinde soğuk hava nedeniyle yüzeyi tamamen buz tutan Zernek Barajı dron ile görüntülendi.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 11 derece ölçüldüğü bölgede, barajın yüzeyi tamamen dondu.

        Kafes balıkçılığının da yapıldığı barajdaki havuzlar ile balıkçı tekneleri buz kütleleri arasında kaldı.

        Soğuk hava nedeniyle balıkçılığa ara verilen buzla kaplı baraj dron ile görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

