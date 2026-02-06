Van'da yüzeyi buz tutan Zernek Barajı dron ile görüntülendi

Van'ın Gürpınar ilçesinde soğuk hava nedeniyle yüzeyi tamamen buz tutan Zernek Barajı dron ile görüntülendi. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 11 derece ölçüldüğü bölgede, barajın yüzeyi tamamen dondu. Kafes balıkçılığının da yapıldığı barajdaki havuzlar ile balıkçı tekneleri buz kütleleri arasında kaldı. Soğuk hava nedeniyle balıkçılığa ara verilen buzla kaplı baraj dron ile görüntülendi.

