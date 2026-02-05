Habertürk
        Van Haberleri

        Vanlı aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü

        Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 13:38
        Vanlı aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü
        Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.


        Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

        Eylemlerini sürdüren aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

        Eyleme katılan Abdullah Arslan, kardeşi için yaklaşık 4 yıldır eylem yaptığını belirtti.

        Kardeşine teslim olması için çağrıda bulunan Arslan, şunları kaydetti:

        "Kardeşim gelsin devletine teslim olsun. DEM Parti'nin bu çocukları getirmesini istiyoruz. 12 yıl önce kardeşimi kandırarak götürdüler, haber alamıyoruz. Ülkemiz çok güzel, burada herkesin yeri var. Yıllardır devletimizin yanındayız. Kardeşimin gelip ülkesine faydasının dokunmasını istiyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

