Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van'da geçen ay 224 kilo 745 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Van'da geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda 224 kilo 745 gram uyuşturucu ele geçirildi, 138 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 12:02 Güncelleme: 05.02.2026 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da geçen ay 224 kilo 745 gram uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'da geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda 224 kilo 745 gram uyuşturucu ele geçirildi, 138 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, geçen ay "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçuna yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlarda 172 kilo 22 gram skunk, 25 kilo 435 gram sentetik uyuşturucu, 24 kilo 387 gram eroin, 2 kilo 87 gram esrar, 719 gram afyon sakızı, 95 gram bonzai ve 4 bin 108 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonlarda 138 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        ABD-İran Umman'da görüşecek

        Benzer Haberler

        Van'da kardan dolayı kapanan 34 yerleşim yerinin yolu açılıyor
        Van'da kardan dolayı kapanan 34 yerleşim yerinin yolu açılıyor
        Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu
        Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu
        Van'da bir ayda 224 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da bir ayda 224 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        Kahramanmaraş merkezli depremin kahramanları, yaşadıkları zor günleri unuta...
        Kahramanmaraş merkezli depremin kahramanları, yaşadıkları zor günleri unuta...
        Van'da besicilerin karda zorlu mesaisi sürüyor
        Van'da besicilerin karda zorlu mesaisi sürüyor
        Van, Bitlis ve Hakkari'de 39 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van, Bitlis ve Hakkari'de 39 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor