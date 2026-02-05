Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van, Bitlis ve Hakkari'de 39 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Bitlis ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 39 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

        Giriş: 05.02.2026 - 10:28 Güncelleme: 05.02.2026 - 10:28
        Van, Bitlis ve Hakkari'de 39 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van, Bitlis ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 39 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 34 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Hakkari

        Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kapanan 11 yerleşim yerinden 9'u ekiplerin çalışmaları sonucu açıldı.

        İlçelerden Yüksekova'da Armutdüzü köyü Aktoprak mezrası ile Şemdinli'ye bağlı Alan köyü yolunda çığ riski nedeniyle çalışma gerçekleştiremeyen ekipler, Mergabütan Kayak Merkezi ve bazı güzergahlarda genişletme yaptı.

        Beyaza bürünen kent merkezi ve çevresindeki dağlarda, kar yağışıyla güzel manzaralar oluştu.

        Üzerinde sis bulutları oluşan şehir ile karlı dağlar, dronla görüntülendi.

        - Bitlis

        Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kardan kapanan 3 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

        Kurtkan, ulaşımın aksamaması için köy yollarının kısa sürede ulaşıma açılacağını ifade etti.

        Öte yandan, Hizan ilçesi Kolludere köyü yolunda heyelan meydana geldi, bazı vatandaşlar araçlarıyla yolda mahsur kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İlçe Özel İdare ekipleri, bir saat süren çalışmanın ardından yoldaki toprak ve kaya parçalarını temizleyerek araçların geçişini sağladı.

        - Muş

        Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, dün tipiden dolayı kapanan 4 köy yolunu tekrar ulaşıma açtıklarını belirtti.

        Açtıkları köy yollarında genişletme çalışması yaptıklarını ifade eden Yentür, ayrıca alternatif köy yollarında çalışma yürüttüklerini bildirdi.


        Belediye ve karayolları ekipleri de ana caddelerde ve kaldırımlarda kar temizliği yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

