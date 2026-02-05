Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van Cumhuriyet Başsavcısı Kara'dan "banka hesabınızı kullandırmayın" uyarısı

        Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, geçen yıl "bilişim suçlarıyla mücadele" kapsamında yürütülen soruşturmalar kapsamında yaklaşık 70 kişinin tutuklandığını belirterek, "banka hesaplarının kullandırılmaması" uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 10:26 Güncelleme: 05.02.2026 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van Cumhuriyet Başsavcısı Kara'dan "banka hesabınızı kullandırmayın" uyarısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, geçen yıl "bilişim suçlarıyla mücadele" kapsamında yürütülen soruşturmalar kapsamında yaklaşık 70 kişinin tutuklandığını belirterek, "banka hesaplarının kullandırılmaması" uyarısında bulundu.

        Kara, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Başsavcılık koordinesinde bilişim suçlarının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda yaklaşık 4 bin soruşturma dosyasının açıldığını ve çok sayıda operasyonun düzenlendiğini söyledi.

        İnternet ve telefon yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarında banka hesabının kiralama yoluyla menfaat teminin öne çıktığını ifade eden Kara, dolandırıcılık şebekelerinin özellikle üniversite öğrencilerini hedef aldığına dikkati çekerek "banka hesabı kiralama" yoluyla işlenen suçlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

        Bu tür girişimlerin vakit kaybedilmeden adli makamlara bildirilmesi gerektiğini vurgulayan Kara, hesaplarını kullandıran kişilerin ağır cezalarla karşı karşıya kalabileceğini dile getirdi.

        Son yıllarda artış gösteren ve özellikle gençleri hedef alan dolandırıcılık olaylarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla üniversitelerde ve okullarda bilgilendirme panellerinin düzenleneceğini söyleyen Kara, "Hesabını kullandırma, suça ortak olma" konulu bilgilendirme videolarının da yayınlandığını hatırlattı.

        Dolandırıcılık şebekelerinin "kısa sürede para kazanacaksın", "hesabını kirala" ve "sadece para transferi yapacaksın" gibi masum görünen vaatlerle gençlerin banka hesaplarını kullandığını anlatan Kara, şunları kaydetti:

        "Bu hesaplar çoğunlukla nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarında kullanılıyor. Farkına varıldığında ise artık çok geç oluyor. Banka hesabını kiralamak basit bir hata değildir, ağır bir suçtur. Bu kişiler yargılanabiliyor. Bu da yıllarca hapis cezası ve çok yüksek adli para cezaları anlamına geliyor. 'Ben bilmiyordum' savunması maalesef çoğu dosyada kabul edilmiyor. 'Sadece para geldi, hemen gönderdim' diyen biri de suçlu olur çünkü banka hesabı kişiye özeldir ve üçüncü kişilere kullandırılamaz. Hesaba gelen paranın kaynağını sorgulamak kişinin sorumluluğundadır. Aksi bir hal kişinin eyleme kasten iştirak ettiğini gösterir. Hiç kimse banka hesabınızı masum gerekçelerle kiralamak istemez, suç işleme kastıyla sizden böyle bir talepte bulunur. Kolay para diye bir şey yoktur. Banka kartı, IBAN, mobil bankacılık bilgileri kimseyle paylaşılmaz."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        "Yeni Fed adayımız faiz indiriminden yana"
        "Yeni Fed adayımız faiz indiriminden yana"
        Trump: İran nükleer programını yeniden başlatmaya çalışıyor
        Trump: İran nükleer programını yeniden başlatmaya çalışıyor
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Trafik düzenlemesinde 6 madde kabul edildi
        Trafik düzenlemesinde 6 madde kabul edildi
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Gündelikçiye asgari ücret desteği

        Benzer Haberler

        Van Cumhuriyet Başsavcılığından 'dolandırıcılık' uyarısı Van Cumhuriyet Baş...
        Van Cumhuriyet Başsavcılığından 'dolandırıcılık' uyarısı Van Cumhuriyet Baş...
        İran-ABD gerginliği sonrası gözler Kapıköy'e çevrildi: Sınırda girişler rut...
        İran-ABD gerginliği sonrası gözler Kapıköy'e çevrildi: Sınırda girişler rut...
        Van Kalesi'nde kadınlardan bayrak sevgisi yürüyüşü
        Van Kalesi'nde kadınlardan bayrak sevgisi yürüyüşü
        Bahçesaray'da sağlık hizmeti evlere taşınıyor
        Bahçesaray'da sağlık hizmeti evlere taşınıyor
        Van'da jandarma ekipleri öğrencileri meslekleri hakkında bilgilendirdi
        Van'da jandarma ekipleri öğrencileri meslekleri hakkında bilgilendirdi
        Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
        Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi