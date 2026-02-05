Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van'daki çığlarda hayatını kaybedenler anıldı

        Van'da 6 yıl önce meydana gelen çığlarda hayatını kaybeden 42 kişi, düzenlenen programlarla anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 14:00 Güncelleme: 05.02.2026 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'daki çığlarda hayatını kaybedenler anıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'da 6 yıl önce meydana gelen çığlarda hayatını kaybeden 42 kişi, düzenlenen programlarla anıldı.

        Van-Bahçesaray kara yolunda 4 ve 5 Şubat 2020'de yaşanan çığ felaketinin 6. yılı dolayısıyla anma programları düzenlendi.

        Kara yolunda hayatını kaybedenlerin anısına inşa edilen Şehitler Çeşmesi'nde basın mensuplarına açıklama yapan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Van Temsilcisi Hakan Kahraman, yıllar geçse de acıların hep aynı olduğunu söyledi.

        Çığlarda milletin yüreğine tarifsiz bir acı düştüğünü belirten Karaman, şunları kaydetti:

        "Bu aziz vatan, fedakarlık ve kahramanlık destanlarıyla ayakta durmaktadır. Şehitlerimizin emaneti olan kıymetli aileleri, her zaman başımızın tacı, aziz hatıraları ise yolumuzu aydınlatan birer meşale olmaya devam edecek. Çığ felaketinde şehit olan tüm kahramanlarımıza Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Aziz şehitlerimizin hatırası daima kalplerimizde yaşayacak, isimleri dualarımızda sonsuza kadar anılacaktır."

        Yapılan duanın ardından katılımcılar, Çatak Merkez Camisi'nde şehitler için düzenlenen mevlit programına katıldı. Program sonrası vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

        Programa, Kaymakam Kadir Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Yılmaz Güngör, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Erdem, AK Parti İlçe Başkanı Fazıl Babur, MHP İlçe Başkanı İlhan Özbek, jandarma personeli, kurum amirleri ve şehit yakınları katıldı.

        Bahçesaray ilçesindeki Merkez Cami'de de mevlit programı gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü Abdullah Gökoğlu, çığlarda hayatını kaybedenler için dua etti.

        - Olayın geçmişi

        Van-Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi yakınlarına 4 ve 5 Şubat 2020'de iki kez çığ düştü. Van'dan Bahçesaray'a yolcu taşıyan minibüs ile aynı bölgede karla mücadele çalışması yürüten iş makinesi, 4 Şubat'ta 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi yakınlarında düşen çığın altında kaldı.


        8 kişinin yaşamını yitirdiği söz konusu çığda arama kurtarma çalışmaları devam ederken 5 Şubat'ta ikinci çığ düştü, 11 jandarma personeli, 9 güvenlik korucusu şehit oldu, 2 itfaiye personeli ve yardıma giden 12 kişi de hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        "Birçok sektörümüzün rekabet gücü zayıfladı"
        "Birçok sektörümüzün rekabet gücü zayıfladı"
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Süresiz nafakada düzenleme yolda: Kaldırılacak mı?
        Süresiz nafakada düzenleme yolda: Kaldırılacak mı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"

        Benzer Haberler

        Vanlı aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü
        Vanlı aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü
        Hasta 2 bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
        Hasta 2 bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
        Çaldıran depreminin 50'nci yılında jandarmadan tarihi helikopter paylaşımı
        Çaldıran depreminin 50'nci yılında jandarmadan tarihi helikopter paylaşımı
        Çatak'ta öğrencilere dünya ve Türkiye haritaları dağıtıldı
        Çatak'ta öğrencilere dünya ve Türkiye haritaları dağıtıldı
        Van'da geçen ay 224 kilo 745 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da geçen ay 224 kilo 745 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da kardan dolayı kapanan 34 yerleşim yerinin yolu açılıyor
        Van'da kardan dolayı kapanan 34 yerleşim yerinin yolu açılıyor