        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Van'da anıldı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Van'da anıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler Van'da anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 10:08 Güncelleme: 06.02.2026 - 10:08
        "Asrın felaketi"nin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla Van Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünce anma programı düzenlendi.

        İlk depremin meydana geldiği saat 04.17'de saygı duruşunda bulunan AFAD personeli daha sonra İstiklal Marşı okudu.

        Anma programına katılan AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, milletin hafızasına "asrın felaketi" olarak kazınan depremlerin üzerinden yıllar geçse de yüreklerde bıraktığı derin izlerin ilk günkü tazeliğini koruduğunu belirtti.

        Binlerce canı toprağa verdiklerini, milyonlarca insanın tarifsiz bir acıyla sınandığını ifade eden Ulutaş, şunları kaydetti:

        "O karanlık ve soğuk gecede olduğu gibi bugün de aynı yerde, aynı nöbet ruhuyla bir aradayız. Depremin ilk anından itibaren sahada olan, geceyi gündüze katan, can kurtarmak için zamanla yarışan ekiplerimiz, yine aynı noktada aynı kararlılık ve aynı sorumluluk bilinciyle nöbetini sürdürüyor. Ateşin başında tutulan bu sessiz nöbet, sadece bir görev değil, kaybettiklerimize duyduğumuz vefanın, hayatta kalanlara verdiğimiz sözün ve milletçe kenetlenişimizin bir sembolüdür."

        - Dağcılar, Erek Dağı'na tırmandı

        Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü Dağcılık Ekibi de depremlerde hayatını kaybedenleri anmak için 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı'na tırmandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, depremlerde yaşamını yitirenlerin anısını yaşatmak amacıyla Erek Dağı'na kış tırmanışı etkinliği düzenlendi.

        Zorlu şartlarda gerçekleştirilen tırmanışta, dağın zirvesine ulaşan dağcılık ekibi, Türk bayrağı açarak depremde hayatını kaybedenleri andı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

