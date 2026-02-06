Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Çaldıran Termal Kayak Merkezi, kayak tutkunu çocukları ağırladı

        Van'ın Çaldıran ilçesindeki Termal Kayak Merkezi, kayak tutkunu çocukları ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 11:27 Güncelleme: 06.02.2026 - 11:27
        Çaldıran Termal Kayak Merkezi, kayak tutkunu çocukları ağırladı
        Van'ın Çaldıran ilçesindeki Termal Kayak Merkezi, kayak tutkunu çocukları ağırladı.

        Kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaştığı kayak merkezine aileleriyle gelen çocuklar, kayak takımları ve kızaklarla kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

        Kayak tutkunu iki kardeş Mevlan ve Devran Çınarağaç da performanslarıyla takdir topladı.

        Yarışlara katılmak isteyen 12 yaşındaki Mevlan Çınarağaç, hayalinin Avrupa şampiyonası oluğunu söyledi.

        4 yaşından beri kayak yaptığını belirten Çınarağaç, her gün kardeşiyle kayak merkezine gelerek burada gün boyunca kayak yaptığını belirtti.

        9 yaşındaki Devran Çınarağaç ise gözlem yaparak kayak yapmayı öğrendiğini, illerde ulusal ve uluslararası yarışlarda ülkesini temsil etmeyi hedeflediğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

