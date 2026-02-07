Van'da kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Van'ın Erciş ilçesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Valiliğin açıklamasına göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çelebibağı Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda, kaçak kazıda kullanılan hilti, kürek, benzin, motor yağı, 3 çekiç, murç ve kova ele geçirildi. Gözaltına alınan B.B, H.B, T.A. ve Y.G. hakkında adli işlem yapıldı.

