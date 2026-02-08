Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van'da böbrek yetmezliği olan 11 aylık bebek ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

        Van'da böbrek yetmezliği rahatsızlığı olan 11 aylık bebek ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 15:02 Güncelleme: 08.02.2026 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da böbrek yetmezliği olan 11 aylık bebek ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'da böbrek yetmezliği rahatsızlığı olan 11 aylık bebek ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde böbrek yetmezliği tanısını konulan bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için sevkine karar verildi.

        Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca bebek için ambulans uçak tahsis edildi.

        Sağlık görevlileri tarafından ambulansla Ferit Melen Havalimanına götürülen bebek, ambulans uçağa alınarak Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Okul müdürü odasını koridora taşıdı
        Okul müdürü odasını koridora taşıdı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Van'da 106 yerleşim yeri ulaşıma kapandı; Bahçesaray'da kar kalınlığı 1 met...
        Van'da 106 yerleşim yeri ulaşıma kapandı; Bahçesaray'da kar kalınlığı 1 met...
        Van'da çocuklara yönelik piyano dinletisi düzenlendi
        Van'da çocuklara yönelik piyano dinletisi düzenlendi
        Van'da 106 yerleşim yeri ulaşıma kapandı; Bahçesaray'da kar kalınlığı 1 met...
        Van'da 106 yerleşim yeri ulaşıma kapandı; Bahçesaray'da kar kalınlığı 1 met...
        Van'da trafik kazası: 1 yaralı
        Van'da trafik kazası: 1 yaralı
        Karlı yolları aşarak engelli ve yaşlılara sıcak yemek ulaştırıyorlar
        Karlı yolları aşarak engelli ve yaşlılara sıcak yemek ulaştırıyorlar
        Erciş'te kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu
        Erciş'te kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu