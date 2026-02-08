Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van'da çocuklara yönelik piyano dinletisi düzenlendi

        Van Büyükşehir Belediyesince ilköğretim okulu öğrencilerine yönelik piyano dinletisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 12:50 Güncelleme: 08.02.2026 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da çocuklara yönelik piyano dinletisi düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van Büyükşehir Belediyesince ilköğretim okulu öğrencilerine yönelik piyano dinletisi düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki konservatuvar öğrencilerinin katılımı ile etkinlik organeze edildi.

        Hacıbekir Kültür Merkezinde yapılan etkinlikte sahne alan konservatuvar öğrencileri, piyano eşliğinde katılımcılara müzik dinletisi sundu.


        Klasik müziğin seçkin eserleriyle buluşan minik sanatseverler, dinleti boyunca seslendirilen eserleri ilgiyle takip etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Dondurma bahanesiyle cinayet!
        Dondurma bahanesiyle cinayet!
        Şiddetli yağış ve çığ tehlikesi! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Şiddetli yağış ve çığ tehlikesi! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı

        Benzer Haberler

        Van'da 106 yerleşim yeri ulaşıma kapandı; Bahçesaray'da kar kalınlığı 1 met...
        Van'da 106 yerleşim yeri ulaşıma kapandı; Bahçesaray'da kar kalınlığı 1 met...
        Van'da trafik kazası: 1 yaralı
        Van'da trafik kazası: 1 yaralı
        Karlı yolları aşarak engelli ve yaşlılara sıcak yemek ulaştırıyorlar
        Karlı yolları aşarak engelli ve yaşlılara sıcak yemek ulaştırıyorlar
        Erciş'te kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu
        Erciş'te kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu
        Van'da trafik kazası: 1 yaralı
        Van'da trafik kazası: 1 yaralı
        11 aylık bebek uçak ambulansla Van'dan İstanbul'a sevk edildi
        11 aylık bebek uçak ambulansla Van'dan İstanbul'a sevk edildi