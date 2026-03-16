Van'da farklı suçlardan aranan 167 kişi yakalandı, 58'i' cezaevine teslim edildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.



Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Amirliklerince 8-15 Mart tarihlerinde yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 167 kişi yakalandı.



Bu kişilerden haklarında toplamda 192 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58'i cezaevine teslim edildi.



Operasyonlarda 3 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 6 yivsiz av tüfeği, 42,76 gram sentetik uyuşturucu, 37,6 gram esrar, 1,1 gram eroin ve 10 sentetik hap ele geçirildi.

