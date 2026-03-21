        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Emekli olduktan sonra başladığı atletizmde başarıdan başarıya koşuyor

        NEVZAT UMUT UZEL - Van'da emekli olduktan sonra atletizme başlayan 59 yaşındaki Burhan Çelik, katıldığı yarışlarda birçok madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Kamu ve özel sektörde çalıştıktan sonra emekli olan 3 çocuk, 3 torun sahibi Çelik, sağlıklı yaşam ve kilo vermek için yürüyüşe başladı.

        Haftanın belirli günlerinde Atatürk Stadyumu'nda yürüyüş yapan Çelik, burada antrenman yapan atletlerden ilham alarak 4 yıl önce atletizme başlamaya karar verdi.

        Çevresindeki antrenörlerin ve sporcuların desteğiyle performansını sürekli arttıran Çelik, katıldığı il ve bölgesel yarışlarda dereceler elde ederek kürsüye çıktı.

        Van Denizi Yarı Maratonu'nda ikincilik, Artos Dağı 35 Kilometre Trail Koşusu'nda genel klasmanda üçüncülük ve yaş kategorisinde birincilik elde eden Çelik, Siirt 10 Kilometre Dağ Koşusu'nda üçüncülük ve Antalya Avrupa Masterlar Seçmesi'nde dördüncülük elde etti.

        Azmiyle gençlere örnek olan, katıldığı yarışmalarda farklı kategorilerde madalyalar kazanan Çelik, atletizm branşında kendisini daha da geliştirmek amacıyla atletizm antrenörlüğü belgesi aldı.




        - "Spora başlamadan önce 100 kiloyu aşmıştım"

        Burhan Çelik, AA muhabirine, çocukluk yıllarından bu yana spora ilgisinin olduğunu söyledi.

        Emekli olduktan sonra yeni bir sosyal çevre oluşturmak ve sağlıklı yaşam için stadyumda yürüyüş yapmaya başladığını belirten Çelik, "Spora başlamadan önce 100 kiloyu aşmıştım. Sağlıklı yaşam için yavaş yavaş yürüyüşler yapıyordum. Zaman ilerledikçe ufak tempolarda 50, 100 metrede koşular yaptım ve kendimi geliştirdim. Buradaki atletizm camiasındaki antrenör ve sporcu arkadaşlar bana büyük motive oldular. Onlarla birlikte antrenmanlar yapmaya başladım ve turnuvalara katıldım." diye konuştu.




        - "Günde ortalama 10 kilometre koşuyorum"

        Aşırı kiloları nedeniyle başladığı sporun hayatını değiştirdiğini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

        "Bu seviyeye gelmem 5-6 yılımı aldı. 2023'te profesyonel olarak yarışmalara katıldım. Atletizm benim ikinci baharım oldu. Atletizmden önce iş, güç, ev ve hayat mücadelesi derken emekli oldum. Emekli olduktan sonra, insanlar sanki bir boşluğa düşmüş gibi oluyorlar. Ben de atletizm camiasına geçtikten sonra buradaki atmosfer, çocukların heyecanı ve antrenör arkadaşların sıcak yaklaşımı bana ikinci bir yaşama hevesi verdi. Günde ortalama 10 kilometre koşuyorum. Antrenörlük sınavlarına katıldım. Birinci ve ikinci kademe sınavlarını verdim. Uygulamalı sınavları da geçerek antrenörlük belgesini aldım. Amacım antrenör olarak gençlere katkı sağlamak."

        Çelik ile stadyumda antrenman yapan atletizm antrenörü Sait Öğrünç de "Öğrencilerimle antrenman yaparken Burhan hocamız da sağlık için koşuyordu. Performansına baktım ve atletizmde iş yapacağına inandım. Kendisiyle konuştum ve verdiğimiz programları düzenli olarak yapmasını istedim. Programları disiplinli bir şekilde yaptı ve gerçekten günden güne gelişti. Yarıştığı bütün yarışmalarda kendisini gösterdi ve kürsü yapabildi. Kendisini tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Savaşın kalıcı olarak sonra ermesini istiyoruz
        İran: Savaşın kalıcı olarak sonra ermesini istiyoruz
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        İngiltere ABD'ye izin verdi, İran tepki gösterdi
        İngiltere ABD'ye izin verdi, İran tepki gösterdi
        Donald Trump: Ateşkes istemiyorum
        Donald Trump: Ateşkes istemiyorum
        Mücteba Hamaney: Türkiye'ye yönelik saldırıyı İran gerçekleştirmedi
        Mücteba Hamaney: Türkiye'ye yönelik saldırıyı İran gerçekleştirmedi
        Sürücüler dikkat! Baba ile 2 oğlu artık yok!
        Sürücüler dikkat! Baba ile 2 oğlu artık yok!
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        Savaş sonrası United Airlines'tan kapasite azaltma kararı
        Savaş sonrası United Airlines'tan kapasite azaltma kararı
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        Tarkan'dan bayram mesajı
        Tarkan'dan bayram mesajı
        "Her zaman istiyordum"
        "Her zaman istiyordum"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede yağış var!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        ABD mahkemesinden Elon Musk kararı
        ABD mahkemesinden Elon Musk kararı
        Çocuk kavgasında aileler çatıştı! 3 ölü, 22 yaralı
        Çocuk kavgasında aileler çatıştı! 3 ölü, 22 yaralı
        7 saat uyuyanla 9 saat uyuyan arasındaki fark ne?
        7 saat uyuyanla 9 saat uyuyan arasındaki fark ne?
        Bu yöntem deneyen herkeste işe yarıyor!
        Bu yöntem deneyen herkeste işe yarıyor!
        "Güvende hissetmiyorum"
        "Güvende hissetmiyorum"

        Benzer Haberler

        Başkale'de yoldan çıkan minibüs kara saplandı
        Başkale'de yoldan çıkan minibüs kara saplandı
        Van OSB Başkanı Memet Aslan'dan Nevruz Mesajı
        Van OSB Başkanı Memet Aslan'dan Nevruz Mesajı
        Tedavi edilen yaban kuşları özgürlüğe kanat çırpmaya hazır
        Tedavi edilen yaban kuşları özgürlüğe kanat çırpmaya hazır
        Kızılay'dan yalnız yaşayan yaşlılara bayram ziyareti
        Kızılay'dan yalnız yaşayan yaşlılara bayram ziyareti
        Bakan Çiftçi, Van'da bayramlaşma programlarına katıldı (2)
        Bakan Çiftçi, Van'da bayramlaşma programlarına katıldı (2)
        İçişleri Bakanı Çiftçi, Van'da bayramlaşma programında konuştu:
        İçişleri Bakanı Çiftçi, Van'da bayramlaşma programında konuştu: