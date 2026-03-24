Van'da Ramazan Bayramı boyunca 100 bin kişi otobüslerden ücretsiz faydalandı

Van'da Ramazan Bayramı süresince yaklaşık 100 bin kişi belediye otobüslerinden ücretsiz yararlandı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesindeki toplu taşıma araçları Ramazan Bayramı boyunca kent sakinlerine ücretsiz hizmet verdi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinesinde bayram süresince 60 güzergahta 120 şoför görev yaparak vatandaşları gidecekleri yerlere ulaştırdı. Kent genelinde bayram süresince yaklaşık 100 bin kişi belediye otobüslerini ücret ödemeden kullanma imkanı buldu.

