        Van'da Ramazan Bayramı boyunca 100 bin kişi otobüslerden ücretsiz faydalandı

        Van'da Ramazan Bayramı süresince yaklaşık 100 bin kişi belediye otobüslerinden ücretsiz yararlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 12:39 Güncelleme:
        Van'da Ramazan Bayramı boyunca 100 bin kişi otobüslerden ücretsiz faydalandı

        Van'da Ramazan Bayramı süresince yaklaşık 100 bin kişi belediye otobüslerinden ücretsiz yararlandı.


        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesindeki toplu taşıma araçları Ramazan Bayramı boyunca kent sakinlerine ücretsiz hizmet verdi.


        Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinesinde bayram süresince 60 güzergahta 120 şoför görev yaparak vatandaşları gidecekleri yerlere ulaştırdı.


        Kent genelinde bayram süresince yaklaşık 100 bin kişi belediye otobüslerini ücret ödemeden kullanma imkanı buldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

