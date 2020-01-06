Park halindeki midibüs yandı

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Van merkez Tuşba ilçesinde park halindeki midibüste çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Tuşba ilçesinde Çevre Koruma Daire Başkanlığı’na ait midibüste yangın çıktığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yada yaralanma olmazken, midibüste büyük çapta zarar meydana geldi.

VAN 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:50

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