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Erciş'te 223 adet metruk bina yıktırılıyor

İHA

Erciş'te 223 adet metruk bina yıktırılıyor

Van’ın Erciş Belediyesi, Van Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle ilçede bulunan 223 adet metruk binanın yıkımına başladı.
Çalışmaları yerinde denetleyen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, amaçlarının modern bir şehir oluşturmak olduğunu belirterek, “Daha önceki dönemlerde ilçemizde metruk hale gelmiş binaların yıkım çalışmalarını belediyemiz olarak başlattık. İçişleri Bakanlığımızın riyasetinde başlatılan çalışmalarımızda ilçemize bağlı mahallelerde 223 adet metruk binanın tespitini yaptık. Bu 223 adet binanın hızlı bir şekilde yıkımını sağlayarak, kamu sağlığı ile huzur ve güvenin sağlanması anlamında çok kıymetli bir çalışma olarak görmekteyiz. Bugün yıkımının gerçekleştirdiğimiz iki katlı bina da tespiti yapılmış olan 223 adet metruk binadan bir tanesi. Şu ana kadar Erciş Belediye Başkanlığımız, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın destekleri ile birlikte 132 adet binanın yıkımını gerçekleştirdik. Yapılan plan ve program kapsamında geriye kalan 91 adet metruk binanın da hızlı bir şekilde yıkımını gerçekleştirerek, modern bir şehir yapabilmenin çabası içerindeyiz. Bu konuda Erciş Belediye Başkanlığımızın hummalı bir çalışması var. Hızlı bir şekilde şehrimizi daha müreffeh, daha bayındır, daha imarlı bir hale getirmek istiyoruz. Bu kapsamda çalışma yaptığımız yer Çınarlı Mahallemizde bulunan bir metruk bina. Bu binanın yıkımını yine hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. İnşallah, Allah'ın izniyle önümüzdeki haziran, temmuz ayına kadar ilçemizde tespiti yapılan metruk binaların tamamının yıkımını gerçekleştirerek, yerine daha modern ve sağlam binalar yapacağız. Bu yöndeki çalışmalarımız devam etmekte. Erciş Belediye Başkanlığı olarak gece gündüz, 24 saat ara vermeden Van Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ile birlikte yoğun bir çaba içresinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu binaların yıkımını gerçekleştirerek insanlarımızın yaşayabileceği daha yüksek standartlı binalar, daha güvenli, daha sağlam binalar yapmak arzusundayız. Bu kapsamda bize destek veren bütün Ercişlilere teşekkür ediyorum’’ dedi.
Yıkılan metruk binaların hafriyatı ise Erciş Belediyesine ait kamyonlarla şehir dışına taşınırken, çalışmalara Van Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de destek veriyor.

VAN

28 Ocak 2020 Salı

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