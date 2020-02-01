Van’da 337 yerleşim yeri ulaşıma kapandı Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 337 yerleşim yerinin yolu ile VanBahçesaray yolu ulaşıma kapandı.

Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 66, Başkale’de 96, Çatak’ta 110, Gürpınar 56, Muradiye 7, Saray ilçesinde ise 2 olmak üzere toplam 337 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



“VanBahçesaray yolu ulaşıma kapandı”

Van ve çevre illerde etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı VanBahçesaray yolu ulaşıma kapandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, yolun açılması üzerine sabahın erken saatlerinde çalışmalarına başladı.



VanHakkari karayolu üzerinde bulunan 2225 Rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahta bulunan 2980 Rakımlı Güzeldere Geçidi’nde ise kar yağışı ve tipi trafiği olumsuz yönde etkiliyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliği ekipleri ise her iki geçitte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

VAN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:43

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