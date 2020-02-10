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Çığ bölgesine teknik heyet ve kurtarma ekibi sevk edildi 13 göçmenin donarak hayatını kaybettiği ...

İHA

VanBahçesaray kara yolunda 41 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de kar yığınları altında olduğu çığ bölgesine teknik heyet ve kurtarma ekibi sevk edildi.

VanBahçesaray kara yolunda 41 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de kar yığınları altında olduğu çığ bölgesine teknik heyet ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesinde 13 düzensiz göçmenin donarak hayatını kaybettiği ihbarının geldiği bölgeye bugün 08.00 saati itibariyle AFAD tarafından 2 ekip gönderildiği belirtildi. İlçe Jandarma Komutanlığında yapılacak değerlendirme sonrası uygun görülürse bölgede çalışma başlatılacağı kaydedildi.
VanBahçesaray kara yolundaki çığ bölgesine de teknik heyet ve kurtarma ekipleri sevk edildiği ifade edilen açıklamada, “Teknik heyet Kayaboğazı Jandarma Karakolunda değerlendirme yaptıktan sonra yolun açık olma durumuna göre çığ bölgesine ulaşabilirse gerekli inceleme ve değerlendirme yapıldıktan sonra çalışmaya başlanıp başlanmayacağı konusunda karar verecek. Kapalı bulunan VanÇatak kara yolun Elmacı bölgesinde düşen çığın temizlenmesi için Karayolları ekipleri sabah saatlerinde çalışma başlattı. Şehirler arası kapalı yol bulunmamaktadır” denildi.

VAN

10 Şubat 2020 Pazartesi

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