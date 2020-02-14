Van'da PKK/KCK operasyonu: 47 şüpheli gözaltına alındı

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-VAN'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda, 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile üzerlerinde çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'nün PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ile engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı. PKK/KCK terör örgütü içerisinde Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) alanında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 55 adreste yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman elegeçirildi. Şüphelilerin emniytteki sorguları sürüyor.



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