Van Gölü'nde batan tekne, Row ve Sonar cihazlarıyla aranıyor (2)

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<br>BULUNAN CESET SAYISI 13'E ÇIKTI<br>Van Gölü'nde yürütülen aramatarama çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Van Valiliği, dün akşam saatlerinde Van'ın Gevaş ile Bitlis'in Tatvan ilçesi arasındaki sahile yakın bölgede yürütülen çalışmalar sırasında göl yüzeyinde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen bir yetişkin erkek cesedine ulaşıldığını, böylece tekne faciasında ölenlerin sayısının 13'ye yükseldiği açıkladı.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN<br>2020-07-08 12:56:01<br>

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