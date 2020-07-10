Van Gölü'nde batan tekneden çıkan ceset sayısı 16'ya yükseldi

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Van Gölü'nde 27 Haziran'da batan tekneden çıkarılan ceset sayısı 16'ya yükseldi.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan tekne, yapılan çalışmalar sonucu 8 Temmuz günü Çarpanak Adası açıklarında gölün 107 metre derinliğinde bulundu. Teknenin tespit edilmesiyle içeride bunan cesetler ROW cihazıyla çıkarılıyor. Yapılan çalışmalar sonucu tekneden çıkarılan ceset sayısı 16'ya yükseldi.

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