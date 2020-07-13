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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tuşba Belediyesinden ‘15 Temmuz Destanı’ resim sergisi

İHA

Van'ın Tuşba Belediyesi, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla '15 Temmuz Destanı' konulu resim sergisi düzenledi.

Tuşba Belediyesinden ‘15 Temmuz Destanı’ resim sergisi

Van’ın Tuşba Belediyesi, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla ‘15 Temmuz Destanı’ konulu resim sergisi düzenledi.
Tuşba Belediyesi tarafından önce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren eserlerin yer aldığı sergi, ilk olarak Van AVM’de sergilendi. Sırasıyla Beşyol Aydın Talay Yeraltı Çarşısı ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesi olmak üzere 15 Temmuz gününe kadar sanatseverler tarafından gezilebilecek olan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin konu edindiği resim sergisinde 20 adet eser yer alıyor.
Türkiye’nin bu tarihi ihaneti asla unutmayacağını kaydeden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, millet olarak bir daha böyle bir acıyı yaşamamayı dilediklerini ifade etti. Başkan Akman, “O gün yaşananları ve 15 Temmuz demokrasi şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız ve her zaman saygı, minnet ve rahmetle anacağız” dedi.
15 Temmuz gecesi milletin büyük bir kahramanlık destanı yazdığını hatırlatan Başkan Akman, “Üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen aziz milletimiz hala milli bir şuurla o günün milli birlik ve beraberlik ruhunu yüreğinde taşımaktadır. Bu ruhun yansımalarını düzenlediğimiz sergide de görüyoruz. 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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