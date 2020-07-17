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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Vekili Aslan’dan Hafıziye Mahallesi’ne ziyaret

İHA

Başkan Vekili Aslan’dan Hafıziye Mahallesi’ne ziyaret

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Hafıziye Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.
Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçenin farklı noktalarına ziyaretler gerçekleştirerek mahalle sakinleriyle buluşmaya devam ediyor. Bu kez ilçenin merkez mahallelerinden olan Hafıziye Mahallesi’ni ilgili birim müdürleriyle ziyaret eden Başkan Vekili Sinan Aslan, mahalle sakinlerine İpekyolu Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri anlatarak gelen istek ve önerileri dinledi.

“Van’ın kalbi konumundayız”
İpekyolu ilçesi olarak Van’ın kalbi konumundaki bütün büyük cadde ve sokakların kendi sorumluluk alanlarında olduğunu belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, “Gerekli birimlere talimatları verdim. Yapı Kontrol, İmar ve Şehircilik, Fen İşleri ve diğer birimlerimizin hepsi çalışıyor. İlçemizdeki yolları onarıyoruz. Alternatif yollar açıyoruz. Kırsal ve merkez mahallelerimizde altyapı, drenaj, parke ve kilit taşı çalışmalarımız devam ediyor. Kaldırımlarla ilgili yeni düzenlemeler yapıyoruz. Esnafın kaldırım işgalinin önüne geçmek için önlemler alıyoruz” diye konuştu.

“Vatandaşlar belediyeye daha çok yardımcı olmalı”
Sinan Aslan, yapılan çalışmalarda vatandaşların belediyeye daha çok yardımcı olması gerektiğini söyledi. Aslan, “Uzun Sokağın devamında yol çalışması yaptık. O yol için orada bulunan site bize 3 metre yol vermedi. Ama bu yol için çok uğraştık ve nihayete erdik. Bazı yollar var imar revizyonu ile genişleteceğiz. Ama hemen olacak şeyler değil. Hukuka uygun olmalı tüm çalışmalarımız. Terkin olmadan bazı yerlerde yol açabilmemiz mümkün değil. Gerçekten yapılabilir meseleler üzerine istişare etmeliyiz” dedi.
Başkan Vekili Aslan, daha sonra tarihi ‘Nanyemez Baba Türbesi’ni ziyaret etti. Aslan, kendilerini sıcak ve samimi bir şekilde misafir eden vatandaşlara da teşekkür ederek mahalleden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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