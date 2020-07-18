Van'da ikinci el araç fiyatları cep yakıyor

Van’da ikinci el araçlarındaki yüksek fiyatlar, vatandaşların ceplerini yakıyor.

Merkez Tuşba ilçesindeki ikinci el açık oto pazarında araç piyasasındaki yüksek fiyatlar hem alıcıları ve hem de satıcıları zor durumda bırakırken, vatandaşlar da pazarlarda otomobillere sadece bakmakla yetiniyor. Erciş karayolu üzerinde bulunan Van Açık Oto Pazarı yeni normalleşmeyle birlikte sıkı tedbirler kapsamında yeniden faaliyetlerine başladı. Sosyal mesafe ve maske kullanımı konusundaki uyarıları dikkate alan vatandaşlar, alış ve satış işlemlerini gerçekleştiriyor. Salgın sonrası en hareketli günlerinden birini yaşayan açık oto pazarında, satıcılar alıcı bulamamaktan, alıcılar ise fiyatların pahalı olmasından yakındı. Araç satıcıları, internet üzerinden satışa çıkarılan araçların piyasayı ciddi bir şekilde etkilediğini öne sürerken, alıcı vatandaşlar ise ikinci el otomobillerin, sıfır araçlarla yarıştığını belirtti.

İHA muhabirine konuşan Site Başkanı Mehmet Öndül, korona virüs salgını dolayısıyla 4 ay boyunca kapalı olan açık oto pazarında gerekli hijyen tedbirleri aldıklarını belirtti. Sosyal mesafe ve maske konusunda vatandaşları uyardıklarını ifade eden Öndül, diğer taraftan araç fiyatlarının çok yüksek olduğunu ve yetkililerin bu konuya müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

Valilik izniyle açık oto pazarını yeniden açtıklarını dile getiren işletme sahibi Adnan Şeker ise, pazara maskesiz kimseyi almadıklarını ifade ederek, araç fiyatlarının günlük yükseldiğine dikkat çekti.

Araç fiyatlarında düzensiz bir artışın yaşandığını dile getiren diğer satıcılar da düşük model araçlarda bile fahiş fiyatlar uygulandığını ve yetkililerin bir an önce bu konuya el atması gerektiğini kaydetti.

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